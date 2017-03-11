Давыдов: мои слова подействовали, у «Динамо» нет претензий к судьям по 2-й игре

Вице-президент московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпионпрокомментировал решение КХЛ оштрафовать московский клуб на 300 тыс. рублей за критику судей после первого матча со СКА.«Как можно согласиться с этим решением, если я сказал чистую правду? Это не только моё личное мнение, не так, что я вот захотел и высказался, — это мнение общественности. Как бы они ни судили, я ничего не могу сказать, а если что-то сказал, должен заплатить штраф. Не вижу в этом логики.Лига хочет сохранить имидж? Это понятно, но, сохраняя имидж, нельзя забывать о болельщиках. Повторюсь, не только мне не понравилось судейство, со многими разговаривал, и все говорили только о судейском беспределе в этом матче. Вот возьмите вторую игру — всё встало на место, видимо, подействовало кое на кого; у нас нет претензий по второму матчу», — цитирует Давыдова ТАСС.