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Результаты первых матчей серий плей-офф МХЛ на Западе

11 марта 2017, суббота. 20:48. Хоккей
11 марта в МХЛ прошли первые матчи 1/8 финала на Западе.

СКА-1946 в Санкт-Петербурге одолел «Чайку» со счётом 3:2.

После двух периодов нижегородцы вели со счётом 2:1, но в заключительной трети хозяева забросили две шайбы и добились итоговой победы. В составе победителей отличились Александр Волков, Михаил Мальцев и Алексей Ожгихин. У «Чайки» дубль оформил Роман Горбунов.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2017, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
3 : 2 0:1, 1:1, 2:0
Чайка
Нижний Новгород
0:1 – Горбунов (Халемин, Веряев) – 19:28 (5x4), 1:1 – Волков (Володин, Мальцев) – 31:52 (5x5), 1:2 – Горбунов – 37:41 (4x5), 2:2 – Мальцев (Володин, Волков) – 44:58 (5x4), 3:2 – Ожгихин (Петьков) – 56:19 (5x5)


МХК «Динамо» СПб на выезде уверенно переиграл «Красную Армию» со счётом 6:3.

Хозяева на восьмой минуте лидировали — 2:0, но не смогли удержать преимущество. Динамовцы сравняли счёт до перерыва, а в начале второго периода вышли вперёд. «Армейцы» быстро отыгрались, но потом пропустили трижды. В составе «Красной Армии» голы забили Данила Квартальнов, Михаил Бякин и Никита Попугаев. В составе «Динамо» Антон Васильев оформил дубль, ещё по шайбе забросили Илья Завьялов, Никита Куракин, Константин Чернюк и Антон Назаревич.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2017, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
3 : 6 2:2, 1:3, 0:1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Квартальнов (Луговяк, Попугаев) – 05:11 (5x4), 2:0 – Бякин (Силаев) – 07:22 (5x5), 2:1 – Васильев (Завьялов) – 12:19 (5x4), 2:2 – Васильев (Завьялов) – 14:26 (5x5), 2:3 – Завьялов (Васильев) – 21:36 (5x4), 3:3 – Попугаев (Луговяк, Квартальнов) – 22:58 (5x5), 3:4 – Куракин (Зеленков) – 29:34 (4x5), 3:5 – Чернюк (Андреев, Васильев) – 30:02 (4x5), 3:6 – Назаревич (Зеленков) – 50:54 (5x5)


«Локо» в Ярославле уступил «Алмазу» со счётом 0:1 ОТ.

Единственный гол на восьмой минуте первого овертайма забил Даниил Вовченко, реализовав большинство. Вратарь Алексей Артамкин сыграл на ноль.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2017, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Алмаз
Череповец
0:1 – Вовченко (Кудако, Кодола) – 67:55 (5x4)


«Русские Витязи» в Чехове одержали крупную победу над МХК «Спартак» со счётом 5:1.

За первые 40 минут игры подмосковная команда забросила четыре шайбы, а в третьем периоде соперники обменялись голами. У чеховцев хет-трик оформил Максим Джиошвили, ещё один гол забил Марк Верба. Единственная шайба красно-белых на счету Алексея Гусева.
МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2017, суббота. 13:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
5 : 1 1:0, 3:0, 1:1
МХК Спартак
Москва
1:0 – Джиошвили (Иванюженков, Бочкарёв) – 19:06 (5x5), 2:0 – Верба – 26:14 (5x5), 3:0 – Джиошвили (Кожемякин, Бочкарёв) – 30:06 (5x5), 4:0 – Джиошвили (Кожемякин) – 37:39 (4x5), 4:1 – Гусев (Цыплаков) – 41:08 (5x5), 5:1 – Горохов (Шевченко, Епишин) – 43:35 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МХК Алмаз МХК Динамо Санкт-Петербург МХК Красная Армия МХК Локо МХК Русские Витязи МХК СКА-1946 МХК Спартак МХК Чайка
Новости. Хоккей
11 марта 2017, суббота
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