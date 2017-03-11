Результаты первых матчей серий плей-офф МХЛ на Западе

11 марта в МХЛ прошли первые матчи 1/8 финала на Западе.СКА-1946 в Санкт-Петербурге одолел «Чайку» со счётом 3:2.После двух периодов нижегородцы вели со счётом 2:1, но в заключительной трети хозяева забросили две шайбы и добились итоговой победы. В составе победителей отличились Александр Волков, Михаил Мальцев и Алексей Ожгихин. У «Чайки» дубль оформил Роман Горбунов.МХК «Динамо» СПб на выезде уверенно переиграл «Красную Армию» со счётом 6:3.Хозяева на восьмой минуте лидировали — 2:0, но не смогли удержать преимущество. Динамовцы сравняли счёт до перерыва, а в начале второго периода вышли вперёд. «Армейцы» быстро отыгрались, но потом пропустили трижды. В составе «Красной Армии» голы забили Данила Квартальнов, Михаил Бякин и Никита Попугаев. В составе «Динамо» Антон Васильев оформил дубль, ещё по шайбе забросили Илья Завьялов, Никита Куракин, Константин Чернюк и Антон Назаревич.«Локо» в Ярославле уступил «Алмазу» со счётом 0:1 ОТ.Единственный гол на восьмой минуте первого овертайма забил Даниил Вовченко, реализовав большинство. Вратарь Алексей Артамкин сыграл на ноль.«Русские Витязи» в Чехове одержали крупную победу над МХК «Спартак» со счётом 5:1.За первые 40 минут игры подмосковная команда забросила четыре шайбы, а в третьем периоде соперники обменялись голами. У чеховцев хет-трик оформил Максим Джиошвили, ещё один гол забил Марк Верба. Единственная шайба красно-белых на счету Алексея Гусева.