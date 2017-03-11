Липин: «Барыс» подумает, что делать с Данисом Зариповым

Защитник «Барыса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» во втором матче полуфинала Востока (4:5 ОТ, 0-2 в серии).«Посмотрим видео, разберём моменты, в том числе меньшинства. Потому что мы сегодня два гола пропустили в меньшинстве. Завтра будет работа, завтра будет видео.Сегодня мы доказали, что если будем выкладываться в каждом моменте, в каждой смене, то сможем играть как минимум на равных с этой командой. Если в первой игре у нас это не получилось, то сегодня, не могу сказать, что прям получилось, но в целом – да.Не скажу, что тренеры говорят, чтобы никто, кроме Даллмэна, не ходил в атаку. Просто у кого-то это лучше получается, у кого-то чуть хуже. Поэтому каждый концентрируется на своих лучших сторонах.Что делать с Зариповым? Завтра будет собрание. Посмотрим. Придумаем, что делать», — цитирует Липина пресс-служба «Металлурга».