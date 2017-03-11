Флёри: Кросби и Макдэвид — два великих игрока, но для меня лучший — Сид

Вратарь «Питтсбург Пингвинз»после победы над «Эдмонтон Ойлерз» (3:2 Б) прокомментировал противостояние капитанов команд. Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров, набрав 75 (23+52) очков, а Кросби — лучший снайпер лиги, на его счету 34 гола.«Было интересно за ними наблюдать. Это два великих игрока. Они многое умеют. Их скорости высоки. Но для меня лучший — Сид. Он уже долгое время остаётся лучшим. Ему удаётся классно играть как в обороне, так и в атаке. Это игрок без слабых мест», — приводятся слова Флёри на официальном сайте НХЛ.