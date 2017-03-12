Бержерон: мне будет трудно отказаться от Олимпиады

Нападающий «Бостон Брюинз» и сборной Канадыподелился мнением об участии игроков НХЛ в Олимпиаде. Лига ещё не приняла окончательного решения, но заместитель комиссара Билл Дэйли заявил, что, если ничего не изменится, НХЛ не поедет на Игры.«Это будет печально. Думаю, ребята хотят поехать. Посмотрим, что в итоге решит НХЛ. Олимпиада — самое большое событие в мире спорта, любой спортсмен хочет в ней участвовать. Я два раза был на Играх, и это было незабываемо. Мне трудно отказаться от Олимпиады. Мне кажется, болельщикам тоже нравилось следить за олимпийским хоккейным турниром», — цитирует Бержерона CSNNE.