Бержерон: мне будет трудно отказаться от Олимпиады

Нападающий «Бостон Брюинз» и сборной Канады Патрис Бержерон поделился мнением об участии игроков НХЛ в Олимпиаде. Лига ещё не приняла окончательного решения, но заместитель комиссара Билл Дэйли заявил, что, если ничего не изменится, НХЛ не поедет на Игры.
«Это будет печально. Думаю, ребята хотят поехать. Посмотрим, что в итоге решит НХЛ. Олимпиада — самое большое событие в мире спорта, любой спортсмен хочет в ней участвовать. Я два раза был на Играх, и это было незабываемо. Мне трудно отказаться от Олимпиады. Мне кажется, болельщикам тоже нравилось следить за олимпийским хоккейным турниром», — цитирует Бержерона CSNNE.