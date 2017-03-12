Ли из «Магнитки» побил рекорд по передачам для защитников в плей-офф

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли побил рекорд по передачам среди представителей своего амплуа в плей-офф КХЛ.
Во втором матче серии второго раунда плей-офф с астанинским «Барысом» (5:4 ОТ) Ли отдал две результативные передачи, которые стали для него 10-й и 11-й в этом плей-офф. Предыдущее лучшее достижение принадлежало Ли (10 передач в 22 матчах), Дмитрию Рябыкину и Дерону Куинту (по 10 передач в 25 играх). Для установления нового рекорда 36-летнему канадцу понадобилось всего семь матчей.
По итогам регулярного чемпионата Ли установил новый рекорд отечественных чемпионатов по очкам среди защитников – 65 (14+51) очков.
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