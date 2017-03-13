Сушинский: в серии СКА – «Динамо» осталось две игры

Бывший нападающий московского «Динамо» и СКАподелился мнением о третьем матче команд (2:4) в серии второго раунда Кубка Гагарина (1-2).«Кашпар подвёл «Динамо». Эта пятиминутка меньшинства из-за его удаления решила всю игру. Совершенно никчёмное удаление. Думаю, тренеры «Динамо» вообще не поставят его играть в следующих матчах.На мой взгляд, в серии СКА – «Динамо» осталось две игры. Уровень команд совершенно разный. СКА играет мастерством. Они сразу используют моменты, которые у них есть. Один единственный шанс у СКА был при игре «пять на три». Вот они два большинства реализовали, и всё, игра была сделана. «Динамо» не может позволить себе такое», – сказал Сушинский.