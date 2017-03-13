Варнаков: забей «Ак Барс» гол при счёте 3:1, и всё — мы бы выиграли

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал поражение от «Авангарда» в третьем матче полуфинала Востока (3:4 ОТ, 2-1 в серии).«Не считаю, что мы бросили играть при счёте 3:1. У нас была масса моментов. Забей мы гол, и всё – мы бы выиграли матч. Но всё сложилось по-другому. Не хватило везения? Можно много мусолить это, но смысла в этом сейчас нет. Мы проиграли первую концовку в плей-офф. До этого всё заканчивалось удачно.Не хотелось бы оценивать свою игру. И так много кто её оценивает. Стараюсь играть на команду. В принципе выдаю свой максимум, а там как получится. Давит ли, что три года не забиваю в плей-офф? Давит, не давит… Разные есть моменты и причины. Не хотелось бы сейчас их называть, рассказывать, что происходило, что у меня на душе. Мне всё равно, что про меня пишут и говорят. Буду делать максимум для команды, а там как будет, так будет», — цитирует Варнакова пресс-служба клуба.