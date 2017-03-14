Слэвин – самый молодой автор хет-трика в истории «Каролины» среди защитников

Защитник «Каролины Харрикейнз»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:4) впервые в карьере набрал 4 (3+1) очка и был признан первой звездой матча.В возрасте 22 лет и 316 дней американский хоккеист стал самым молодым защитником в истории «Харрикейнз», оформившим хет-трик. Последним из защитников «Каролины» три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ забрасывал в 2008 году Джо Корво.В 67 матчах текущего сезона Слэвин набрал 29 (5+24) очков.