Слэвин: мой предыдущий хет-трик был, когда я выступал в категории mini-mites

Защитник «Каролина Харрикейнз» Джейккоб Слэвин поделился эмоциями от матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:4). Слэвин впервые в карьере набрал 4 (3+1) очка и стал самым молодым защитником (22 года и 316 дней) в истории «Харрикейнс», оформившим хет-трик.«Это очень приятное чувство. Мой предыдущий хет-трик, вероятно, был, когда я выступал в категории mini-mites Команда играла сегодня очень быстро. Мы на скорости проходили нейтральную зону и, получая шайбу, хорошо работали в зоне соперника», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.