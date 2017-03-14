«Рубин» обыграл «СКА-Нева», «Динамо» Бш победило «Спутник» в плей-офф ВХЛ

Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф ВХЛ.«Рубин» обыграл «СКА-Нева» в Санкт-Петербурге и сравнял счёт в серии (2:0, 1-1).Дубль сделал Андрей Антонов, вратарь Денис Франскевич сыграл на ноль.«Динамо» Бш обыграла «Спутник» со счётом 6:4, увеличив отрыв в серии (2-0).В составе «Динамо» отличились Артём Волков, Александр Кузнецов, а Дмитрий Марковин и Дмитрий Сидляров оформили дубли. Голы «Спутника» на счету Александра Шибаева, Григория Серкина, Егора Рожкова и Константина Фомичёва.