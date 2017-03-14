Якубов, Фахрутдинов и Гусев войдут в тренерский штаб «Югры»

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в «Югре» произойдут изменения в тренерском штабе. Покидающего команду Андрея Разина и его помощников заменят. Гусев будет отвечать за защитников клуба.Якубов ранее входил в тренерский штаб «Витязя», Фахрутдинов по ходу минувшего сезона был уволен с поста главного тренера «Амура», а 41-летний Гусев до недавнего времени выступал за ханты-мансийцев в качестве игрока.В сезоне-2016/17 «Югру» возглавляли Павел Езовских, Андрей Соколов и Андрей Разин. Ханты-мансийский клуб занял 13-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.