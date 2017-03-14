Козун: выход Судницина сплотил «Локомотив», мы в нём не сомневались

Нападающий ярославского «Локомотива»прокомментировал победу над ЦСКА в четвёртом матче полуфинала Запада (5:1, 2-2 в серии).«Не знаю, „Локомотив“ ли сыграл лучше или ЦСКА хуже. Серия идёт очень ровно, команды в каждой игре имеют шансы на успех, и вы видите, всё решают пара голов в большинстве в ту или другую сторону. Поэтому только исход серии определит, что кто-то лучше, а кто-то хуже.Я не думаю, что сегодняшний счёт повлияет на следующую игру. Каждая игра — новая, и два дня будет вполне достаточно, чтобы эмоции схлынули, а заряд вернулся. Нужно двигаться вперёд, играть с каждым матчем сильнее. Надеюсь, что вернёмся в Ярославль, ведя в серии.Выход Судницина действительно, можно сказать, сплотил нас, дал дополнительный прилив сил. Мы не хотели испортить ему дебют в плей-офф КХЛ, поэтому, считаю, очень здорово оборонялись, держали шайбу на чужой стороне площадки — в этом заслуга каждого игрока. В Судницине мы не сомневались, он очень спокойный парень, с первого броска вошёл в игру. Может, ЦСКА и не был к этому готов», — передаёт слова Тальбо корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.