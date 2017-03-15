«Монреаль» – «Чикаго»: Анисимов получил травму после столкновения с Радуловым

Форвард «Чикаго Блэкхоукс»получил травму ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2) и завершил его досрочно.Это произошло в концовке первого периода после того, как он столкнулся с форвардом «Канадиенс» Александром Радуловым у борта и упал. Россиянин сумел уйти со льда только с посторонней помощью.«Пока это не похоже на очень серьёзную травму. Посмотрим, как он будет себя чувствовать через несколько дней», – сказал главный тренер «Блэкхоукс» Джоэл Кенневилль после матча.