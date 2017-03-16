Галуцен: я не буду вешать всё на игроков «Калгари», «Бостон» просто был в ударе

Главный тренер «Калгари Флэймз»прокомментировал поражение от «Бостон Брюинз» со счётом 2:5.«Я не собираюсь вешать всё на своих игроков только потому, что они выиграли 10 матчей подряд и потом проиграли один дома. „Бостон“ был лучше, он был в ударе. Они выглядели лучше нас в этом матче. У нас не хватило сил, чтобы справиться с ещё одной хорошей командой. Это расстраивает, но, в конце концов, нельзя выигрывать все матчи. Мы это понимаем. Сейчас важно, как мы отреагируем на это поражение. У нас есть характер, и мы сделаем правильные выводы», — приводятся слова Галуцена на официальном сайте НХЛ.