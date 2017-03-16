Беттмэн: арена «Калгари» устарела, нужно строить новую

Комиссар НХЛсчитает, что арена «Скотиабанкс Саддлдом», на которой играет «Калгари Флэймз», устарела и команда нуждается в новом ледовом дворце.«Я полагаю, что все понимают, что новая арена имеет огромное значение на самых разных уровнях по самым разным причинам. Этот шаг нужно сделать. Я оптимист по натуре и считаю, что стороны, хотя я не хотел бы говорить, что тут есть две стороны… Я надеюсь, что город и клуб смогут решить эту проблему. Это важно. Крайне важно.Здание было возведено в 80-х годах. Такие сооружения уже не строят. Это замечательное строение, у него великолепный рисунок крыши. Это историческое место. Но тут нет многих вещей, которыми располагают сейчас хоккейные команды. Здание устарело. И самое важное, что удобства для болельщиков здесь не идут ни в какое сравнение с тем, что могут предложить новые арены.Переговоры с городскими властями продолжаются. Если диалог продолжается, если есть движение вперёд, то надо оставаться оптимистом. В конце концов, не думаю, что кто-то будет сомневаться в том, что команде и городу нужна новая арена», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.