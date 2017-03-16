Семёнов: играть против Мозякина и Зарипова, конечно, тяжело, но интересно

Защитник «Барыса» Максим Семёнов подвёл итоги выступления в плей-офф. Астанинская команда в первом раунде победила «Трактор» со счётом 4-2, а во втором проиграла магнитогорскому «Металлургу» (0-4).
«После прохода во второй раунд были и силы, и желание. Но не справились прежде всего с бригадой большинства соперника. Такие компоненты, как правило, и решают потом исход серии. А как играет «Магнитка» в большинстве – все знают! Увы, в этот раз победный гол гости тоже забили в овертайме в большинстве.
Если вы посмотрите статистику игры первого звена „Магнитки“, то цифры сами расскажут вам о многом. Безусловно, мы тоже разбирали их игру. Помимо того что Зарипов, Мозякин и Коварж – большие мастера, они ещё по ходу матча могут менять схемы розыгрыша комбинаций. Нам не всегда удавалось вовремя сориентироваться, чтобы перекрыть их передачи или броски. С одной стороны, играть против Мозякина и Зарипова, конечно, тяжело. А с другой – даже очень интересно. Они большие мастера, всегда интересно разгадать их мысль или комбинацию.
В целом, наверно, итог сезона больше позитивный. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. И, пройдя «Трактор», хотелось дальше продолжить сезон. Проигрывать всегда неприятно», — цитирует Семёнова пресс-служба КХЛ.