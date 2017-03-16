Семёнов: играть против Мозякина и Зарипова, конечно, тяжело, но интересно

Защитник «Барыса»подвёл итоги выступления в плей-офф. Астанинская команда в первом раунде победила «Трактор» со счётом 4-2, а во втором проиграла магнитогорскому «Металлургу» (0-4).«После прохода во второй раунд были и силы, и желание. Но не справились прежде всего с бригадой большинства соперника. Такие компоненты, как правило, и решают потом исход серии. А как играет «Магнитка» в большинстве – все знают! Увы, в этот раз победный гол гости тоже забили в овертайме в большинстве.Если вы посмотрите статистику игры первого звена „Магнитки“, то цифры сами расскажут вам о многом. Безусловно, мы тоже разбирали их игру. Помимо того что Зарипов, Мозякин и Коварж – большие мастера, они ещё по ходу матча могут менять схемы розыгрыша комбинаций. Нам не всегда удавалось вовремя сориентироваться, чтобы перекрыть их передачи или броски. С одной стороны, играть против Мозякина и Зарипова, конечно, тяжело. А с другой – даже очень интересно. Они большие мастера, всегда интересно разгадать их мысль или комбинацию.В целом, наверно, итог сезона больше позитивный. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. И, пройдя «Трактор», хотелось дальше продолжить сезон. Проигрывать всегда неприятно», — цитирует Семёнова пресс-служба КХЛ.