Пастрняк: игроки «Бостона» испытывают приятные чувства от начала победной серии

Нападающий «Бостон Брюинз»поделился впечатлениями после выигранного матча с «Калгари Флэймз» (4:2), в котором чешский игрок отметился дублем.«Бостону» нужно продолжать бороться. Конечно, мы сейчас испытываем приятные чувства, ведь у нас началась победная серия. Здорово, что нам удалось прервать серию «Калгари». Мы знали, что они показывают великолепный хоккей в последних матчах, но «Бостон» просто старался придерживаться плана. Судя по результату, этот план сработал», — приводятся слова Пастрняка на официальном сайте лиги.