Задачи Кинэна в «Куньлуне» — наиграть китайцев и пройти первый раунд плей-офф

Руководство «Куньлунь Ред Стар» поставило перед новым главным тренером клубадве задачи на сезон-2017/18. Об этом сообщается в пресс-релизе клуба.Первая — присутствие в составе по крайней мере пятерых китайских хоккеистов, которые будут постоянно участвовать в матчах и иметь достаточное количество игрового времени. Для этого будут организованы специальные драфты в Пекине, Торонто и Бостоне, которые позволят выбрать лучших китайских игроков по всему миру.Вторая задача — выйти в плей-офф и пройти как минимум один раунд в розыгрыше Кубка Гагарина.