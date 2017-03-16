Квартальнов: судья помог «Локомотиву» во втором голе

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» в пятом матче серии второго раунда плей-офф. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Локомотива».«Согласен с коллегой, мы только после разбитого стекла стали играть, как мы можем. Конечно, пока не так хотелось бы, а потом понятно, судья помогает в плане второго гола, всё как бы завязывается в одно. Ещё раз, у нас есть шанс, нужно просто им воспользоваться. Мы готовы, у нас хорошая команда, я думаю, проверим наших ребят в сложных условиях.Сорокина не было в заявке, значит, он заболел. Удаления, согласен, надо их убирать. Ничего не хочу сказать, плей-офф, такие разрозненные игры, я не думаю, что мы такие хулиганы. Если эту игру смотреть, шесть игроков было, согласен. Можно посмотреть с другой стороны, опять же всё складывается, мы сами отвернулись от удачи, нужно забирать», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.