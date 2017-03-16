Ковальчук: Скопинцев остынет и поймёт, что так делают в кулуарах, а не на виду

Нападающий СКАпрокомментировал победу над московским «Динамо» во втором раунде плей-офф (2:0, 4-1 в серии).После первого матча в команде был разговор? Да у нас каждый день разговор в команде. У нас вообще команда дружная, разговорчивая, никто не молчит. Коскинена никак не подкалывали, наоборот, договорились, что пусть он каждую игру пропускает, потому что когда забивал Кутейкин, мы выигрывали. Такой размен мы всегда возьмём.Московские болельщики переживают за команду. То, что они что-то бросали на лёд, их не красит. А так, отличная атмосфера была и в Москве, и в Питере. Поведение Скопинцева – это эмоции, но когда он остынет, то поймёт, что такое лучше делать в кулуарах, чем при 14 тысячах болельщиках», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.