Ягр вышел на 1-е место в истории НХЛ по количеству очков, набранных после 40 лет

Форвард «Флориды Пантерз»в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) сделал две голевые передачи. Для 45-летнего чеха эти очки стали 268-м и 269-м в регулярных чемпионатах НХЛ, набранные после того, как ему исполнилось 40 лет.Таким образом, Ягр превзошёл по этому показателю Горди Хоу (268) и вышел на первое место в истории НХЛ. Третье место в списке занимает Теему Селянне (197 очков), четвёртое – Марк Рекки (171), пятое – Джонни Бьюсик (144).В общей сложности Ягр провёл в НХЛ 1699 матчей, в которых набрал 1907 (763+1144) очков. В нынешнем сезоне на его счету 70 матчей и 39 (14+25) очков.