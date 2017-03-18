Браташ: не все игроки олимпийской сборной готовы играть на международном уровне

Главный тренер олимпийской сборной Россииподвёл итоги после товарищеского матча с Южной Кореей (3:4).«Мы хорошо подготовились к матчам против сборной Кореи. Сказали ребятам, что не имеет значения, против кого играть, значение имеет только то, что сами делаем на льду. Никаких шапкозакидательских настроений не было. Конечно, на игре сказалась акклиматизация, сейчас у нас её пик. В настоящий момент мы просматриваем много новичков, которых ещё не привлекали в сборную. Все они по-разному себя проявляют. Не все ещё готовы играть на международном уровне.Мы играли тут четыре года назад с молодёжной сборной: участвовали в Кубке Азии. Из нынешней олимпийской сборной у нас играли Дыбленко, Василевский, Шалунов. У нас тогда была довольно сильная команда, но нам и тогда пришлось непросто. Тот хоккей, который мы ждали, мы и увидели. В их сборной есть натурализованные североамериканцы, которые усиливают состав, а про работоспособность и исполнительность азиатских людей мы давно знаем. Ожидали, что просто не будет. Видно, что сборная Кореи готовится к Олимпиаде, и делает это неплохо», — цитирует Браташа официальный сайт ФХР.