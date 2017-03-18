Федерация хоккея США не готова удовлетворить требования женской сборной

Федерация хоккея США продолжает вести переговоры с женской сборной по поводу её участия в чемпионате мира.Игроки намереваются бойкотировать турнир из-за финансовых разногласий с федерацией. Они настаивают на том, что игроки сборной должны получать от неё постоянную финансовую поддержку.Сообщалось, что хоккеистки получали 1000 долларов в месяц в течение шестимесячного олимпийского периода. По словам игроков, в остальное им практически ничего не платят, несмотря на то, что игроки тренируются и участвуют в соревнованиях каждый год.В федерации сообщили, что не рассматривают вариант с начислением зарплаты игрокам, потому что федерация не выступает как коммерческая лига или организация.