Гуськов: Гимаев — это олицетворение эксперта хоккея. Высказывал всё, что думает

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов высказал соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России Сергея Гимаева.
«Сергею Наильевичу стало плохо, он ушёл в раздевалку и больше оттуда не выходил. Подробности только врачи могут сообщить, которые были рядом.
Он был профессионалом во всём, начиная с карьеры игрока, продолжая карьерой тренера и заканчивая работой эксперта. Он не просто так находился в Клубе Легенд. К его мнению прислушивались многие. Я бы сказал, что Сергей Гимаев — это олицетворение эксперта нашего хоккея. Человек, который высказывал всё, что думает. Он болел хоккеем, любил его, всю жизнь им занимался и в хоккее практически провёл свои последние минуты жизни. Светлая память человеку, который многого добился и многое сделал для хоккея. Сергей Наильевич проводил много мастер-классов по стране, способствовал популяризации хоккею во всех регионах. Во всех уголках страны его любили и будут любить всегда. Он был жизнерадостным и оптимистичным человеком, всегда был на позитиве, старался его передать другим людям», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
>>> Голос хоккея. Умер Сергей Гимаев