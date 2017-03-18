Бякин: Гимаев отыграл первый период, всё было нормально

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Бякин рассказал, что произошло на матче легенд хоккея в Туле, во время которого умер Сергей Гимаев.
«Сергей отыграл первый период, всё было нормально. Во время второго ему стало плохо, он отошёл в раздевалку, мы продолжили играть. Его не видели, не знали, что происходит. А потом, когда доиграли… Нам сказали, что случилось. Всё так быстро произошло… Нет слов. Он не жаловался на здоровье, всё было хорошо. Играли матч, он, как обычно, был в тонусе. Никто не ожидал, что такое возможно. Что сейчас происходит, я не знаю. Тут продолжаются какие-то процедуры, мы ещё здесь, в автобусе сидим», — приводит слова Бякина «Лайф».