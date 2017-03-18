Скворцов: пару недель назад Гимаев впервые в жизни пожаловался на усталость

Известный комментаторподелился воспоминаниями о, скончавшемся 18 марта.«Надо знать Наильича… Он — воплощение жизнелюбия и позитива. Так что трагедии ничто не предвещало. Хотя пару недель назад он меня подвозил с какого-то матча — и впервые в жизни пожаловался на усталость. График у него был сумасшедший: эфиры, тренировки, игры, семинары. И он посетовал: „Чего-то я “поднаелся» слегка, месяц очень тяжёлый". Но жалобой на здоровье это не было. Так, мысли вслух.Первые ассоциации с фамилией «Гимаев» — предельная конкретность, граничащая с категоричностью. Непреклонность и твёрдость. Но даже когда он кого-то крепко ругал — то не потому, что хотел огульно охаять или вообще убрать хоккеиста из вида спорта. Просто у него каждый день, каждую минуту болела душа за хоккей. И когда он кого-то «прикладывал», это означало вот что: «Парень, у тебя же такой талант, ты мог бы сделать для хоккея что-то большое и хорошее — а не делаешь»… Он никогда не ставил себе целью просто кого-то покритиковать. Он хотел сделать — и делал — российский хоккей лучше. Это было главным делом его жизни.В голове не укладывается: март, решающие матчи Кубка Гагарина — и без голоса Наильича", — цитирует Скворцова «Лайф».