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Тальбо: мы гордимся, что смогли пройти такого сложного соперника, как ЦСКА

18 марта 2017, суббота. 23:41. Хоккей
Нападающий «Локомотива» Максим Тальбо поделился впечатлениями от победы над ЦСКА во втором раунде плей-офф (3:1, 4-2).

«После победы над ЦСКА чувствуем себя прекрасно. Мы все гордимся тем, что смогли пройти такого сложного соперника. Это было очень не просто, мы проделали серьёзную работу и заслуженно победили.

Что могу сказать о выходке Панина? Конечно, всегда неприятно, когда тебя бьют, а тем более, когда попадают в голову и при этом ты не видишь соперника. Единственное, что могу сказать – это хоккей и здесь такое бывает», — цитирует Тальбо «Советский спорт».

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Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА Максим Тальбо
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