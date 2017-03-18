Тальбо: мы гордимся, что смогли пройти такого сложного соперника, как ЦСКА

Нападающий «Локомотива»поделился впечатлениями от победы над ЦСКА во втором раунде плей-офф (3:1, 4-2).«После победы над ЦСКА чувствуем себя прекрасно. Мы все гордимся тем, что смогли пройти такого сложного соперника. Это было очень не просто, мы проделали серьёзную работу и заслуженно победили.Что могу сказать о выходке Панина? Конечно, всегда неприятно, когда тебя бьют, а тем более, когда попадают в голову и при этом ты не видишь соперника. Единственное, что могу сказать – это хоккей и здесь такое бывает», — цитирует Тальбо «Советский спорт».