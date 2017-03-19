Сорокин: видимо, три пропущенных матча в серии с «Локомотивом» меня надломили

Вратарь ЦСКАподвёл итоги серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом». Шестой матч завершился поражением «армейцев» со счётом 1:3 (2-4 в серии).«Третий и четвертый матчи серии я пропустил по игровому принципу, а пятый – потому что у меня была маленькая травма. Если шестой матч такой получился, видать, надломило это меня. Нельзя сказать, что наша команда уступила сопернику в мужестве, все парни бились, пластались до конца, они красавцы. Желание у меня пока только отдохнуть, мыслей никаких нет про чемпионат мира.По ходу матча я слышал, как трибуны скандировали имя Сергея Наильевича, но не понимал, почему. Я только после матча узнал, что случилось, царствие ему небесное», — цитирует Сорокина «Р-Спорт».