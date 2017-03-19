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Панихида по Сергею Гимаеву пройдёт 21 марта

19 марта 2017, воскресенье. 14:46. Хоккей
Прощание с Сергеем Наильевичем Гимаевым предварительно состоится во вторник, 21 марта, в Ледовом дворце спорта ЦСКА по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр. 41.

Точное время прощания с известным хоккеистом и комментатором будет определено позже.

Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР, известный телекомментатор и эксперт Сергей Гимаев 18 марта скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Гимаев
Новости. Хоккей
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