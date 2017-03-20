«Миннесота» отыгралась со счёта 0:4, но всё же уступила «Виннипегу»

«Виннипег Джетс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Эм-Ти-Эс-центре» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
В ходе встречи «Джетс» вели со счётом 4:0 после голов Эндрю Коппа (4-я минута), Адама Лоури (6), Бена Кьярота (17) и Дастина Бафлина (25). Однако хоккеисты «Уайлд» нашли в себе силы отыграться. Дублем в составе гостей отличился Крис Стюарт (36, 40), ещё по голу забили Чарли Койл (30) и Микаэль Гранлунд (36). Победную для «Миннесоты» шайбу на 53-й минуте забросил Джошуа Моррисси.