Гол и две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Каролину» в ОТ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду выиграл у «Каролины Харрикейнз» со счётом 4:3.на 20-й минуте вывел хозяев вперёд, а Джордан Уил в середине второго периода упрочил лидерство «Филадельфии».Джефф Скиннер и Элиас Линдхольм до перерыва восстановили равновесие, а Джордан Стаал на 52-й минуте сделал счёт 3:2 в пользу «Каролины», но удержать преимущество гости не сумели.Трэвис Конечны с передачи Проворова перевёл игру в овертайм, а затем победу хозяевам принёс Брэйден Шенн, которому также ассистировал Проворов.