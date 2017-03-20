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А. Юдин: по-серьёзному боролся только «Авангард», остальные поехали на пляж

20 марта 2017, понедельник. 09:23. Хоккей
Известный хоккеист Александр Юдин подвёл итоги полуфиналов конференций в розыгрыше Кубка Гагарина. В финалах конференций СКА сыграет с «Локомотивом», «Магнитка» — с «Ак Барсом».

«Пожалуй, в четвертьфиналах по-серьёзному боролся и цеплялся только «Авангард», все остальные поехали на пляж. Мне показалось, «армейцы» Москвы во второй половине серии с Ярославлем почувствовали себя обречёнными. «Локомотив» соперника банально прочитал. В таких случаях ЦСКА обычно выручал Александр Радулов, которого я считаю одним из сильнейших хоккеистов в мире. Но теперь Радулов далеко — и все в окопах так и остались. За исключением, наверное, защитника Панина. Нынешний Ярославль в самом соку — отличная молодёжь, крепкое среднее звено, нормальные легионеры. На фоне ЦСКА, который четыре года играет в мощный, но абсолютно одинаковый и предсказуемый хоккей, «Локомотив» выглядит интереснее.

Когда мы говорим о СКА, ни у одного соперника в КХЛ не могут быть равные шансы с «армейцами» из Северной столицы. «Хоккейный город СКА» — целая империя хоккея — и для взрослых, и для мальчишек! Знаю, что только Омск по большому счёту идёт по нашему пути, там «Авангард» уже вовсю строит большую хоккейную академию, о которой многие наслышаны. С симпатией отношусь к сибирскому клубу, оставил в Омске частичку своего сердца, поэтому рад, что он берёт пример с правильных клубов.

«Авангард» выступил в свою силу. Спокойно выиграл свой дивизион, дольше всех боролся в четвертьфиналах, вылетел даже позже ЦСКА. Сегодня на Востоке явный лидер — «Магнитка» Мозякина и Зарипова. Не сомневаюсь, «Авангард» прошёл бы. А тут — команда Билялетдинова, все сидят в окопах и выжидают… С большим уважением отношусь к Зинэтуле Хайдяровичу, но играть в хоккей только по одной тактике «1 — 4» — это бесперспективно. Дмитрий Квартальнов и его ЦСКА, у которых тоже только одна модель, пусть и совсем не похожая на казанскую, в этом убедились. Не сомневаюсь, что теперь наступает очередь Казани. Считайте, это мой прогноз на финал Востока», — цитирует Юдина Russia-Hockey.

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Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Локомотив ХК Металлург Нк ХК СКА ХК ЦСКА Александр Юдин
Новости. Хоккей
20 марта 2017, понедельник
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