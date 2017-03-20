Дон Черри: раньше ненавидел Малкина, но сейчас он настоящий игрок

Известный канадский телеведущий Дон Черри прокомментировал игру нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который в недавнем матче с «Калгари» заблокировал мощный бросок, после чего выбыл из строя из-за травмы плеча.
«Раньше я имел обыкновение ненавидеть этого парня. Но сейчас все знают, что он настоящий игрок. В настоящее время Малкин действует лучше, чем когда брал все эти индивидуальные призы. Не могу говорить о нём много. Сейчас он блокирует «выстрелы» и стал намного лучше как хоккеист», — сказал Черри в эфире телекомпании Sportsnet.
На счету 30-летнего Малкина 72 очка в 62 матчах нынешнего сезона.
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