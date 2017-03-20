Третьяк: Гимаев не был великим защитником, а был великим труженником

Президент Федерации хоккея Россииподелился воспоминания о, который 18 марта ушёл из жизни на 63-м году жизни.«К сожалению, встречаемся по скорбному событию: недавно ушёл Владимир Петров, завтра будем провожать в последний путь Сергея Гимаева. Мне посчастливилось восемь лет играть с ним в ЦСКА, он не был великим защитником, а был великим тружеником. Он своё место получил в ЦСКА за счёт трудолюбия – просто грыз лёд, и на легкоатлетическим манеже и на площадке. Творил чудеса по трудоспособности, у него такой татарский характер и он всем доказывал, что может играть. В команде был членом семьи, почти 300 матчей сыграл.После этого больше 15 лет воспитывал молодёжь, был тренером, а потом неожиданно раскрылся, став комментатором. Непростой человек, с армейским характером. Многое сделал для популяризации хоккея. У меня всегда были беседы с ним по развитию хоккея, что нужно сделать для этого. Человек был от бога, особенно в последние годы пользовался большим уважением. Он не только комментировал матч, но и рассказывал какие-то нюансы. Вспоминаю Квебек, один из первых его чемпионатов мира, у нас перед каждым матчем было общение с ним, оба волновались. Когда мы выиграли, он радовался как ребенок вместе с нами.Помню 2013-й год, когда уступили крупно американцам в четвертьфинале, на нём лица не было, как и в Сочи. Человек полностью отдавался хоккею, всю свою жизнь отдал этому виду спорта, без остатка, он и умер практически на площадке, играя за «Легенд», прославляя наш хоккей. Сделал много для популяризации, большая утрата для нашей семьи. Не верится, что его нет, думаю, что сейчас зайдёт и начнём рассуждать о проблемах, что нужно сделать и как это сделать. Все скорбят, будут помнить его имя, профессионала своего дела.Будем ли увековечивать его имя? Мы пока не думали об этом, что-то придумаем, сейчас в Уфе будет проходить турнир имени Гимаева», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.