Третьяк: знаю от внука, что у Южной Кореи сильная команда

Президент ФХРпрокомментировал матчи олимпийской сборной с командой Южной Кореи.«Знаю от внука, что команда у них сильная, въедливая, работоспособная, и не думайте, что они такие плохие. Их тренер прошёл школу НХЛ, американцы, канадцы есть в составе. Победили 4:3, 5:2, нельзя расслабляться.Перед Олимпиадой самое главное — это правильно выбрать подготовку, с учётом разницы со временем, питания, это всё сказывается. Посмотрим, будут ли играть энхаэловцы», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.