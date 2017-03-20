Бэбкок: очень важно, чтобы НХЛ и дальше участвовала в Олимпиаде

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канадыподелился мнением о возможном отказе НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Владельцы клубов и руководство лиги выступают против участия, однако окончательное решение ещё не принято. Ранее многие игроки НХЛ выступали с заявлениями, что хотели бы поехать в Корею.«Очень важно, чтобы НХЛ и дальше участвовала в Олимпиаде. Это лучшее событие в спорте, которое есть в мире. Но я не являюсь владельцем ни одной из команд», — цитирует Бэбкока в своём «твиттере» обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.