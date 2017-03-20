Нападающий «Питтсбурга» Малкин пропустит выезд в Баффало из-за травмы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»пропустит третий матч подряд из-за травмы плеча. Об этом сообщил главный тренер команды«Джино чувствует себя лучше, но в Баффало с нами он не поедет. Мы думаем, что будет лучше оставить его в Питтсбурге, чтобы он продолжил восстановление», — приводятся слова Салливана на официальном сайте клуба.Россиянин получил повреждение во встрече с «Калгари Флэймз», неудачно блокировав бросок соперника. Он принял участие в матче с «Филадельфией Флайерз», после чего пропустил игры с «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флоридой Пантерз».