Лехтонен, Эллис, Андерсен – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.
Первой звездой назван вратарь «Даллас Старз» Кари Лехтонен, отразивший в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0) все 30 бросков.
Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис, оформивший дубль в матче с «Аризоной Койотс» (3:1), стал второй звездой.
Третьей звездой признан голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший в матче с «Бостон Брюинз» (4:2) 34 броска из 36.