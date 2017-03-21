Лехтонен, Эллис, Андерсен – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.Первой звездой назван вратарь «Даллас Старз», отразивший в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0) все 30 бросков.Защитник «Нэшвилл Предаторз», оформивший дубль в матче с «Аризоной Койотс» (3:1), стал второй звездой.Третьей звездой признан голкипер «Торонто Мэйпл Лифс», отразивший в матче с «Бостон Брюинз» (4:2) 34 броска из 36.