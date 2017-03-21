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Лехтонен, Эллис, Андерсен – звёзды дня в НХЛ

21 марта 2017, вторник. 09:40. Хоккей
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.

Первой звездой назван вратарь «Даллас Старз» Кари Лехтонен, отразивший в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0) все 30 бросков.

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис, оформивший дубль в матче с «Аризоной Койотс» (3:1), стал второй звездой.

Третьей звездой признан голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший в матче с «Бостон Брюинз» (4:2) 34 броска из 36.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Нэшвилл Предаторз Торонто Мэйпл Лифс
Новости. Хоккей
21 марта 2017, вторник
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