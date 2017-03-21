Дворкович: Гимаев был лицом нашего хоккея, его ценили за честные комментарии

Председатель совета директоров РЖД и вице-премьер РФпочтил память Сергея Гимаева и оценил выступление ярославского «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина.«Гимаев был лицом нашего хоккея. Люди ценили его открытые, честные, очень профессиональные комментарии. Он знал хоккей изнутри и мог сказать так, как есть. Болельщики всё это чувствуют. Как увековечить его память — решат лига, клуб и, естественно, журналистское сообщество. Я уверен, это будет сделано.„Локомотив“ выбил ЦСКА из розыгрыша Кубка Гагарина. Это хорошая команда, она находится на подъёме, растёт. Очень дисциплинированный коллектив. „Локомотив“ хоккейный даже более организованно выстроенный, более профессиональный клуб, чем футбольный. Трагедия изменила многое, но у РЖД, болельщиков и клуба нашлись силы выстроить новую команду», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.