«Авангард»: клуб не будет продлевать контракт со штабом Канарейкина

«Авангард» объявил, что не будет продлевать контракты с тренерским штабом команды. В августе перед стартом сезонана посту главного тренера омской команды сменил. Он пригласил в тренерский штаб своего сына Леонида, а также Владимира Семёнова и Сергея Щукина. От штаба Корноухова остались Дмитрий Рябыкин и Сергей Храмцов. при Канарейкине омичи вылетели во втором раунде плей-офф.«Для «Авангарда» завершился сезон КХЛ 2016/17. В регулярном чемпионате «ястребы» предстали слаженным коллективом и уверенно выиграли дивизион Чернышёва с результатом в 109 очков. Этого, однако, не хватило для того, чтобы составить конкуренцию магнитогорскому «Металлургу» в борьбе за первое место Восточной конференции.В плей-офф Кубка Гагарина наша команда прошла непростое испытание в матчах с «Адмиралом», после чего в полуфинале конференции на равных сражалась с «Ак Барсом». «Авангард» завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон — выход в финал Восточной конференции.По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. «Авангард» благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне 2016-2017 и желает им успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте омского клуба.