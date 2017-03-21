Дадонов: в серии с «Динамо» СКА где-то повезло

СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед финалом Западной конференции, в котором сыграет с ярославским «Локомотивом». По окончании тренировки нападающий СКАрассказал о подготовке команды, а также поделился воспоминаниями о заслуженном тренере России и многократном чемпионе СССР по хоккею Сергее Гимаеве, который скончался 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.«Я бы не сказал, что «Локомотив» для нас неожиданный. Они обыграли ЦСКА, значит достойны играть в финале конференции. Надо готовиться серии с ярославцами, выходить и показывать свою игру. Серия с ЦСКА показала, что «Локомотив» готов к игре.В серии с «Динамо» нам где-то чуть-чуть повезло. Каждый матч заканчивался с преимуществом в одну шайбу. Серия была очень упорная, мы много сил отдали.Первый матч в любой серии тяжёлый. Соперники более свежие, все друг к другу присматриваются. А так, посмотрим, как будет в этот раз.Сергея Гимаева я знаю больше, как известного эксперта. Это большая потеря для всей страны. Лично с ним мало общался», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.