Беттмэн: надо полагать, НХЛ не поедет на Олимпиаду в Пхёнчхан

Комиссар Национальной хоккейной лигизаявил, что лига не будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане.«Никакие переговоры не идут. Мы были открыты к обсуждению многих моментов, которые бы смягчили ущерб нашему сезону, но не нашли никакого отклика. Раз прогресса нет, надо полагать, мы не едем на Олимпиаду», — цитирует Беттмэна Reuters.Владельцы клубов и руководство лиги выступали против участия в Олимпиаде в Корее, потому что двухнедельная пауза невыгодна с коммерческой точки зрения. Большинство игроков высказались за участие в Играх.