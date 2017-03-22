«Сент-Луис» на выезде обыграл «Колорадо», Тарасенко и Барбашёв набрали по 1 очку

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Патрик Берглунд (37-я и 60-я минуты), ещё по одному голу забили Магнус Пяаярви (46) и Джейден Шварц (49). За «Колорадо» шайбы забросили Джон Митчелл (6) и Марк Барберио (55).Российские нападающие «Блюз»записали в свой актив по одной результативной передаче. Форвард «Эвеланш» Михаил Григоренко отыграл 13 минут.