Капризов: зачем смотреть в НХЛ, если у меня действующий договор с «Салаватом»?

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов подвёл итоги сезона. Уфимская команда вылетела из плей-офф в первом раунде.
«Для меня, вроде, сезон сложился неплохо, но, как всегда, можно было и лучше. А для команды — она должна была идти дальше, обязательно пройти первый раунд. Но не получилось. У нас было много травмированных ребят. Но все равно, мы бились до последнего. Конечно, хорошо, когда есть везение и удача. Но как вышло, так вышло. Самое главное достижение в этом году? Наверное, чемпионат мира все-таки. Хоть и заняли третье место, но это достижение и медаль в личную и национальную копилку.
Умарк? Он здорово отдаёт. У нас как-то сразу пошло, когда нас в тройку начали ставить. Мы общаемся в раздевалке, проговариваем какие-то моменты, комбинации. Наверное, поэтому и понимаем друг друга на льду по глазам и каким-то знакам. Новый тренер? Руководству клуба виднее, кто приведет команду к победе и с кем будет проще работать. Мне с каждым тренером приятно работать. Я у всех пытаюсь чему-то научиться и что-то перенять и воплотить это все на льду.
НХЛ? Зачем туда смотреть, если у меня есть действующий договор? Смысла не вижу. А вообще, я думаю, каждому молодому хоккеисту хочется попробовать себя за океаном, и я не исключение.
Увлечения помимо хоккея? Могу, конечно, съездить на рыбалку. Люблю в кино сходить, когда есть время. Часто хочется просто прогуляться по улицам, паркам, подышать свежим воздухом, проще говоря. Футбол? В Уфе ни разу не был, а в Новокузнецке частенько заглядывал на местный стадион «Металлург». У меня нет колес, но водительские права в кармане лежат. Машину в скором времени, думаю, куплю. Просто пока не определился с маркой. К этому вопросу надо подходить с умом», — цитирует хоккеиста «Комсомольская Правда».