Гуськов: кандидаты в сборную России из ЦСКА? На ЧМ может сыграть Киселевич

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВпредположил, кто из 10 игроков ЦСКА, вызванных в олимпийскую сборную, поедет на чемпионат мира. В составе олимпийской команды сейчас находятся Илья Сорокин, Богдан Киселевич, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Игорь Ожиганов, Артём Блажиевский, Сергей Андронов, Андрей Светлаков, Максим Мамин и Иван Телегин.«Судя по тому, как здорово провёл последние матчи, да и весь плей-офф Киселевич, он может оказаться на мировом первенстве в составе первой сборной. По остальным не стал бы говорить, у всех есть огромные шансы на попадание. Если говорить о нападающих, то у Ничушкина хорошие шансы, но надо зарекомендовать себя в играх за олимпийскую сборную», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.