Стал известен расширенный состав сборной России U16 на Турнир четырёх наций

Объявлен расширенный состав сборной России U16, которая отправится в Чехию, где с 13 по 16 апреля пройдёт Турнир четырёх наций, информирует официальный сайт ФХР.Вратари: Илья Горбунов («Трактор»), Кирилл Ершов («Локомотив»), Даниил Чечелев («Витязь»);Защитники: Николай Буренов («Витязь»), Роман Бычков, Алексей Горячев, Александр Кондратенко, Дмитрий Тювилин (все – «Локомотив»), Данил Климов («Ак Барс»), Даниил Орлов («Динамо» Мск), Иван Рогов («Северсталь»), Михаил Стихановский («Югра»), Семён Чистяков («Салават Юлаев»).Нападающие: Родион Амиров, Савелий Кувардин (оба – «Салават Юлаев»), Данил Башкиров («Югра»), Артур Бровкин, Кирилл Мухин (оба – «Ак Барс»), Даниил Гущин, Олег Зайцев, Артём Пугачёв, Ростислав Халиуллин (все – «Динамо» Мск), Егор Домничев, Ярослав Лихачёв (оба – «Локомотив»), Иван Манин, Василий Подколзин (оба – «Витязь»), Даниил Михайлов («Нефтехимик»), Василий Пономарёв («Орбита»).С 6 по 12 апреля сборная России U16 под руководством Владимира Филатова проведёт учебно-тренировочный сбор в Новогорске, после чего отправится в чешский город Годонин, где проведёт три матча в рамках Турнира четырёх наций против команд Финляндии, Чехии и Швеции.