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Скудра: кроме СКА и «Магнитки» все в КХЛ играют одинаково, нет другого хоккея

23 марта 2017, четверг. 08:00. Хоккей
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра рассказал, как относится к разговорам о том, что не вышедшая в плей-офф «Сибирь» и ЦСКА, вылетевший в первом раунде, играют в похожий с нижегородцами хоккей, который перестаёт становиться эффективным.

«А что, «Локомотив» играет по-другому? У каждого клуба есть определённые возможности. У ЦСКА – держать больше игроков. Отсюда ротация, агрессивный хоккей. Кто-то держит меньше хоккеистов. Но все команды играют примерно одинаково, за исключением СКА и «Магнитки». Нет у нас другого хоккея. А у Питера и Магнитогорска есть возможность набрать более мастеровитых хоккеистов. И они могут играть в другой хоккей. У нас просто не хватает мастеров высокого класса. Которые могли бы действовать на чуть менее серьёзных скоростях, но выигрывать за счёт техники. Разговоры о том, что ЦСКА, «Сибирь», «Торпедо» уникальны и придумали что-то новое – это глупости», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Торпедо Петерис Скудра
Новости. Хоккей
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