Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Е. Григоренко: времени на раскачку у меня нет, впереди финал конференции

23 марта 2017, четверг. 17:14. Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Евгений Григоренко поделился впечатлениями от своего возвращения к тренировкам после перенесённой травмы.

«Я уже готов играть, несмотря на то что два с половиной месяца был без игровой практики. Это не такая большая проблема, как мне кажется. Нужно построже начать, лишнего не делать поначалу, всё постепенно придёт. Понятно, что сейчас плей-офф, финал конференции с «Магниткой» и времени на раскачку нет, но я готов.

Как получил травму? После декабрьской паузы за несколько дней до игры со СКА я неудачно начал заходить на тренировке, лезвие конька наполовину сломалось, и я влетел на скорости в борт. Сначала не думали, что перелом, надеялись, что просто сильный ушиб. Но в итоге был перелом. Я шесть с половиной недель ходил на костылях и на лёд встал только 8 февраля. Вот по сей день катаюсь, чувствую себя уже отлично. Пока занимаюсь отдельно от команды. Как только вызовут в команду, буду рад присоединиться. Уже очень соскучился по игре!» — цитирует Григоренко официальный сайт «Ак Барса».
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс
Новости. Хоккей
23 марта 2017, четверг
17:35 «Айлендерс» вернули вратаря Галака из фарм-клуба
17:14 Е. Григоренко: времени на раскачку у меня нет, впереди финал конференции
16:48 ДеБур: Бёрнс бы солгал, если бы сказал, что его не волнует спад результивности
16:32 Вратарь «Монреаля» Прайс может пропустить матч с «Каролиной» из-за недомогания
16:15 Нэш: в плей-офф «Рейнджерс» будут обязаны выигрывать дома
15:56 Агент Гаврикова: «Коламбус» официально предложил Владиславу контракт
15:49 Источник: нападающий «Эдмонтона» Антон Ландер перейдёт в «Ак Барс»
15:49 Заместитель гендиректора «Адмирала» Гаджиев станцевал лезгинку на коньках
15:21 Саад: «Коламбус» весь сезон быстро оправлялся от поражений
14:47 Э. Карлссон: НХЛ нанесёт большой ущерб хоккею, если не отпустит нас на ОИ
14:26 Маклеллан: Тальбо — последний, кем можно быть недовольным из-за матча с «Дакс»
14:08 «Трактор» сыграет с любительскими командами Челябинской области
13:46 П. Форсберг: наш школьный тренер заставлял нас бросать, как Кросби, одной рукой
13:38 Дубровский: в сезоне-2016/17 «Трактор» выполнил задачу и сделал шаг вперёд
13:33 Бёрнсайд: Овечкин и прочие «перебежчики» — головная боль для Беттмэна
13:17 В штаб Кинэна в «Куньлуне» хотят войти многие североамериканские тренеры
12:57 Раймо Сумманен во время матча плей-офф обозвал тренера соперника педофилом
12:29 Кинэн: топ-клубы КХЛ играют на уровне средних команд НХЛ
12:15 Защитнику «Торонто» Полаку грозит дисквалификация за толчок на борт Бьёркстранда
12:03 Игроки «Автомобилиста» устроят массовое катание с болельщиками
11:54 Лэдд: два очка «Айлендерс» важнее, чем мой 20-й гол в сезоне
11:40 Миллер: так вышло, что «Рейнджерс» чаще выигрывают на выезде, чем дома
11:32 Фолиньо: Бобровский получает удовольствие от игры, за ним приятно наблюдать
11:04 Уэйт: «Айлендерс» должны попасть в плей-офф, там мы будем серьёзным соперником
10:49 Мужской ХК «Град» разгромил женскую сборную России в товарищеском матче
10:31 Бобровский: «Вашингтон» — замечательный соперник, посмотрим, кто из нас сильнее
10:13 Долуда: финансовую ситуацию в «Сочи» нельзя назвать нестабильной
10:08 Торторелла: гол Нюландера во втором периоде больно ударил по «Коламбусу»
09:54 Нападающий «Сент-Луиса» Штястны выбыл с травмой нижней части тела
09:52 Вл. Ушенин: Пхёнчхан — красивый город, в котором, кажется, строится всё
09:21 Игроки «Торонто» отыграли семь минут в меньшинстве вместо пяти
09:15 Нюландер, Грайсс и Гецлаф — звёзды дня в НХЛ
09:10 Тренировочный сбор женской сборной США перед чемпионатом мира отменён
08:29 Фридман: Шипачёв ищет в НХЛ контракт на $ 5,5 млн, Дадонов – на $ 3,5 млн
08:01 «Анахайм» прервал победную серию «Эдмонтона», Макдэвид набрал 3 очка
08:00 Скудра: кроме СКА и «Магнитки» все в КХЛ играют одинаково, нет другого хоккея
05:48 «Айлендерс» оказались сильнее «Рейнджерс», Кулёмин отличился голом
04:51 Голы Комарова и Зайцева помогли «Торонто» победить «Коламбус»
00:51 Наместников: «Тампа-Бэй» ждёт 10 матчей, в которых нельзя терять очки
00:20 Холтби: как Оши контролирует шайбу, какие трюки выкидывает — просто поражает
22 марта 2017, среда
23:54 Тротц: Овечкин, Бекстрём и Оши здорово работают вместе, делают игру
23:25 Салливан: другие клубы завидуют «Питтсбургу», нашим двум качественным голкиперам
22:53 «Динамо» СПб одолело «Торпедо» в шестом матче серии, общий счёт стал 3-3
22:32 Шульц: победа в Кубке Стэнли придаёт уверенности, в «Питтсбурге» классно играть
22:05 Вратарь «Рейнджерс» Лундквист не сыграет в матче с «Айлендерс»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет обладателем кубка Гагарина - 2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+