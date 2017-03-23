Е. Григоренко: времени на раскачку у меня нет, впереди финал конференции

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от своего возвращения к тренировкам после перенесённой травмы.«Я уже готов играть, несмотря на то что два с половиной месяца был без игровой практики. Это не такая большая проблема, как мне кажется. Нужно построже начать, лишнего не делать поначалу, всё постепенно придёт. Понятно, что сейчас плей-офф, финал конференции с «Магниткой» и времени на раскачку нет, но я готов.Как получил травму? После декабрьской паузы за несколько дней до игры со СКА я неудачно начал заходить на тренировке, лезвие конька наполовину сломалось, и я влетел на скорости в борт. Сначала не думали, что перелом, надеялись, что просто сильный ушиб. Но в итоге был перелом. Я шесть с половиной недель ходил на костылях и на лёд встал только 8 февраля. Вот по сей день катаюсь, чувствую себя уже отлично. Пока занимаюсь отдельно от команды. Как только вызовут в команду, буду рад присоединиться. Уже очень соскучился по игре!» — цитирует Григоренко официальный сайт «Ак Барса».