Овечкин: Беттмэн говорил те же слова и перед Сочи-2014. Игроки хотят в Пхёнчхан

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал заявление комиссара НХЛо том, что лига, скорее всего, не будет принимать участие в Олимпиаде-2018.«Беттмэн говорил те же самые вещи и перед Олимпиадой 2014 года в Сочи, здесь нет сюрприза. Но хоккеисты хотят поехать на Игры в Пхёнчхан.Мои цветные коньки с изображением флагов мне очень нравятся. Я хотел играть в них официальные матчи, но лига сказала нет», — передаёт слова Овечкина корреспондент Washington Posr Изабель Хуршудян. В нынешнем регулярном чемпионате на счету Овечкина 61 (29+32) очко в 72 матчах, а в пятницу «столичным» предстоит принципиальный матч с ближайшим соперником по дивизиону «Коламбусом», за который играет самый побеждающий голкипер сезона Сергей Бобровский.